Gjennom historien har Air Jordan 3 dukket opp i mange kjære smaker, men aldri før har den hatt en fargekombinasjon som minner om tress-is. En skinnoverdel i stilrent hvitt kombineres med et elefantaktig trykk i Dark Mocha som omslutter tåpartiet og hælen på en måte som er klassisk for AJ3. For et kontrastfylt fargeinnslag brukes Atmosphere Pink på mellomsålen og det broderte Jumpman-merket på pløsen for en lys, smakfull finish.

SKU: CK9246-102