Pris utilgjengelig

Den nyeste Nike SB Low-versjonen går tilbake til røttene og dypere inn i arven. FTC-grunnleggeren Kent Uyehara og Nike SB setter en sporty vri på sento-bad. FTC Dunk henter inspriasjon fra estetikken og tradisjonen til Japans offentlig badehus som strekker seg hundrevis av år tilbake i tid, og forblir et viktig sted for lokalmiljøet der alle slags mennesker kommer for å lade opp batteriene og unnslippe hverdagens rutiner.

Krystalblått semsket skinn, isende hvitt skinn, en gjennomskinnelig såle og lyse, emaljerte detaljer fanger stilrenheten til sento. Er du klar for et bad etter treningsøkten?