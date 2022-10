kr 1 149,00

Disse skoene er like glimrende som de ser ut. SB Dunk Low «Cherry» er dekket i nydelig semsket skinn i University Red og Burgundy Crush – i tillegg er basen av premium skinn i Team Red – og ser så bra ut at du kommer til å få lyst til å dyppe dem i sjokolade (men ikke gjør det). Et tilpasset merke på innsiden av pløsen har leken grafikk der den smakfulle frukten som gir navn til dette SB Dunk Low-paret spiller hovedrollen.

SKU: DM0807-600