kr 1 349,00

På slutten av 1970-tallet redefinerte Gundam animekulturen og lanserte det Tokyo-baserte merkets futuristiske visjon over hele verden. Gundam er en kombinasjon av fengslende historiefortelling og mesterlig design. Det Gundam gjorde for animasjon og leketøysdesign, har formet samlerkulturen i flere tiår og slutter ikke å inspirere og innovere.

«Gundam» SB Dunk High er et manifest av fantasi og arbeidsmoral, og tar hjemmelaget inspirasjon og science fiction-mote til en ikonisk serie av eksentriske SB Dunks. En Swoosh som kan flyttes på, som gir totalt forskjellige silhuetter, gjør denne sneakeren klar for det meste. «Gundam» Dunk hedrer tradisjonen og synergien mellom Nike SB og Gundam-samlerkulturen med alt fra detaljene i tåen, fargene og det medfølgende dekalarket, som gir et robotaktig inntrykk.

SKU: DH7717-100