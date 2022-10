Nike x Patta presenterer «The Wave», en film av Mahaneela. Kreativ ledelse av Steve McQueen. Samarbeidet er en tematisk referanse til de kulturelle endringene og den varige innflytelsen Patta har hatt på miljøet og bransjen det er en del av. I denne filmen i fire deler, følger vi søsknene Abdul og Carista på livets stormfulle hav. I kapittel to blir vi kjent med en ny person, nemlig storesøsteren til Abdul, Carista. Hun er DJ / produsent og eksperimenterer og samarbeider med venner og jevnaldrende om å lage sitt eget livsverk. Hun lærer at musikk er et universelt språk som lar henne møte mange ulike mennesker underveis.