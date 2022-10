kr 2 099,00

Vi er mot tretthet og for spilling. Derfor skapte vi Nike Spark Flyknit. Den har en lagdelt mellomsåle (fast skum, plastplate og mykt skum) og gir mindre fleksjon i forfoten for å holde energien på topp. Den iøynefallende Flyknit-overdelen med to lag er luftig, støttende og enkel å style, mens utskjæringene viser frem teknologien som holder deg komfortabel. Så hvis noen utfordrer deg til et løp, er det bare å stramme lissene og sette i gang.

SKU: DD1901-001