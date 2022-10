kr 1 899,00

Nike inngår et trippelt samarbeid med sacai og CLOT som tar LDWaffle – en kreativ blanding av LDV og Waffle Racer – til et helt nytt nivå. Hybriden er skapt av Chitose Abe, og har fått en dose legendarisk streetwear-inspirasjonen fra CLOT, sammen med en delvis gjennomsiktig overdel og fargekombinasjoner som hyller refleksologi – en signatur-designfunksjon for CLOT.

Med inspirasjon fra CLOTs Air Max 1-samarbeid fra 2006, blander en slangeskinn-Swoosh seg med reflekterende Swoosher, og skaper en eksotisk miks. For å fullføre stilen, har en spesiell Nike x sacai x CLOT-logo blitt plassert på baksiden av pløsen, på hælen og i fôringen. Kom i balanse med denne freshe utgaven av et design som allerede var i en egen liga.

SKU: DH1347-100