2000 fortsatte å være et sterkt år for damesko. Når vi ser tilbake på 2000 og høstkatalogen fra det året, finner vi for eksempel løpesko som Air Alate, Air Atomica og Air Align. Vi vil også fremheve Air Tatoosh og Air Naches fra Nikes All Condition Gear, i tillegg til silhuetter som minner om nyere utgaver, som LDV PGS med vaffelsåle.