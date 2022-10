kr 2 149,00

Air Jordan 1 entret hyllene i 1985 og endret med det sko-universet for alltid. 35 år senere er silhuetten tilbake med en høyere profil. Skoen kommer nå i fargekombinasjonen Neutral Grey for første gang siden originalen ble lansert. Denne tidløse varianten kommer i en retro innpakking med et hengende merke som viser MJ hengende over Chicagos skyline.