kr 1 249,00

Hvis du stirrer inn i det grå, dukker kanskje denne Dunk Low-skoen opp. Modellen er kledd i kontrastfylte toner med Vast Grey, Summit White, Peal White og Light Bone, og er ment for å holde stilen din subtil, men fresh. Det er en fargekombinasjonen som er så nøytral – men også til stede, takket være klassiske Dunk-stiler – at den kan brukes til alt. Overdelen med semsket skinn over hele gir et førsteklasses, koselig preg til en Dunk Low som er klar til å komme opp fra avgrunnen og fullføre antrekket ditt.

SKU: DD8338-001