kr 1 249,00

Dunk ble skapt for parketten, men ble tatt med ut i byens gater – og resten er historie. Mer enn 35 år senere har silhuetten fremdeles en tøff og rebelsk stil, og er ettertraktet av miljøer innen både idrett og kultur.

Nå er collegebasketoriginalen tilbake i fargeblokker for sesongen, og byr på førsteklasses ingredienser. Dette paret ble ikke laget av frukt, men stilen byr på minner fra flotte høstdager med løv på bakken. Det blir like fint med disse skoene på føttene.