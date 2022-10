kr 1 199,00

Dunk High er nå tilbake, og denne versjonen er designet for de ubetinget lojale. Skoen er inspirert av et av de største idrettsprogrammene på college-nivå og har klassiske Dunk-elementer som fjærlett, fullnarvet skinn i overdelen, original konstruksjon og en nettingpløse for kvalitet og komfort i toppklasse. Og hvis du støter på konkurrentene, viser denne fargekombinasjonen i Maize & Blue hvilken side du tilhører.