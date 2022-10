kr 1 799,00

Over 45 år etter at den ble introdusert er Blazer fortsatt opptatt med å gjenoppfinne nærværet sitt — men du kan trygt si at du aldri har sett et design som dette. Denne samarbeidslanseringen er støttet av den japanske designeren Yuta Hosokawa og hans READYMADE-merke. Den inneholder forvridde dimensjoner og en gjør det selv-estetikk, som beholder stilens kjerne-DNA samtidig som en håndverksfølelse legges til en tidløs silhuett.

På overdelen hyller overlag READYMADEs forkjærlighet for å anvende brukte materialer i jakt på noe nytt. Kamuflasjeinspirert grafikk og synlig skummateriale gir en frisk vri på kragen og pløsen, mens Swooshen i mellomfoten gir omskapte proporsjoner som henviser til OG-versjonen av logoen fra 1971. Under det inneholder en vinkelformet mellomsåle standard Nike-skummateriale og omtrent 15 prosent Nike Grind-gummi, noe som betyr at skoen bruker en samling av materialer hentet fra produksjonsrester og brukte sneakers som ellers ville blitt kastet.

SKU: CZ3589-100