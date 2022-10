kr 1 249,00

Etter å ha startet livet på parketten som en basketsko, flyttet Blazer over til skateverdenen der den umisgjenkjennelige silhuetten har gjort et uslettelig inntrykk på kulturen. MEDICOM TOY har fått global innflytelse på en lignende måte, og har gått langt utenfor grensene til sin japanske opprinnelse og lagt igjen et varig avtrykk i krysningspunktet mellom kunst, musikk, sneakers og leketøy.

Nike SB og MEDICOM har samarbeidet ved flere anledninger siden starten av 2000-tallet. Paret har hentet inspirasjon fra Air Force 1 High-skoen dekket i svart fuskepels som kom ut i 2010, og deres nyeste samarbeid bruker lignende innslag for å hylle MEDICOMs berømte BE@RBRICK-serie. Den har logoer på pløsen og hælen, og innslag av svart på hælfliken og mellomsålen. En innersåle som viser abstrakte illustrasjoner fullfører dette samleobjektet.