Behind the Design

Et mål for dette prosjektet var at det skulle gjenspeile Skeptas ikoniske, stadig utviklende sans for personlig stil, samtidig som det føltes i tråd med Sk Air-avstamningen. Den omfattende bruken av Chrome – både på Swoosh og kragen – refererer til smykker i hvitt gull og sølv som er synonymt med Skepta, og på den måten gjenbrukes materialet til Swoosh på Sk Shox i 2019.