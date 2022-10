FPAR ser på plagg som T-skjorter som deres «media», og å kapre media er en av måtene de uttrykker sin kreativitet. Denne tilnærmingen åpenbares i detaljene på FPAR Dunk. «Don’t follow me» (venstre) og «I’m lost too» (høyre) er skrevet på Swoosh-logoen, og på baksiden av pløsen står det «Trust No One». Disse ordene reflekterer Nishiyama filosofi om at «det finnes ingen retning du må følge, du finner ut hvilken vei du vil gå og det blir din egen sti – slik er det for alle». Det representerer nok ikke bare hans egne verdier, men verdiene til skatere over hele verden.