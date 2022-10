Denne utgaven av AM90 er utstyrt med slitesterkt, vannavstøtende Cordura med to tettheter, og er klar for det uforutsigbare nordlige været. Og for første gang for en AM90, prydes den av en juvelaktig Swoosh på siden. For å fullføre det hele, holder et sidepanel i 3M deg synlig, og hyller veiene og arbeiderne som bringer oss hjem.