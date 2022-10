N.354-serien fanger den nyskapende naturen til Nike ved å lage et sted for å teste uventede ideer. Med «-Type» i navnet til hver stil fortsetter N.354-serien fra NSW å utforske med denne Zoom-Type-modellen som et uttrykk for nyskapende design. Eksponerte Zoom Air-puter i forfoten og en TPU-plate gjennom hele mellomsålen eksperimenterer med teknologi, mens designerens unike preg kan ses i mindre detaljer som logoen, målrettet perforering for pusteevne og eksponerte sømmer for støtte.