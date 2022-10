Skepta har etterlatt et uutslettelig merke på musikken i London og andre steder med en revolusjonerende flyt og et omfattende kreativt univers — men han har også hatt dyp påvirkning på sko ved å bruke estetikken sin på en håndfull ikoniske Air Max-design. Hans siste samarbeid gjenskaper en annen høyt verdsatt stil fra en gullalder i sneakerhistorien: Air Max Tailwind V.



For denne Sk Air-utgaven ble Skepta inspirert av naturen. Forankret i konseptet kreativ gjenfødelse — representert ved sommerfuglen og dens metamorfose — bruker Skeptas versjon av designet et trykk som viser sublimerte sommefuglvinger omgitt av svart strukturbånd som er tatt fra Air Max Tailwind V Plus. Skoen integrerer tøffe detaljer av krom fra Sk Shox, mens subtil irisering rundt hælen peker til termografi-coverkunst fra Skeptas 2019-album, Ignorance Is Bliss.