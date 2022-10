Det er mars, Air-måneden. Det betyr at Air Max Day 2020 er rett rundt hjørnet. For å feire denne årlige sneakerfesten samarbeider vi med folk fra fellesskapet vårt for å feire dere, våre Air-mestere.

Gjennom hele måneden kommer Daniela Buck, Rhys McKee og Leah Dy Angeles til å utfordre deg til å bruke dine favoritt-Air Max-sko. Vis ikke bare dem, men potensielt hele kontinentet hva som gjør dine sko unike. Daniela, Rhys og Leah vurderer og velger bilder basert på stil og historiene tilknyttet dem. Så vis dem hva du har å by på for en sjanse til å være med i SNKRS.