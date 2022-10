I fjor danket Jasmine Lasode ut hundrevis av London-boere i å bli kronet som byens Nike: On Air-vinner for 2018. I konkurransen skapte lokale folk sneakerdesign inspirert av lokalsamfunnene sine, og vinneren ble invitert til å jobbe sammen med Nike om å gjøre virkelighet ut av sneakerskissene sine.



Idet Jasmines design er klar for å innta gatene, forteller hun historien bak hennes romantikkinspirerte Air Max 97 «London Summer of Love».



Du har brukt det siste året på å skape din Air Max 97. Hvordan føles det å vite at den endelig er ferdig og klar for å innta gatene?



«Jeg elsker å se den på andre, for til nå har jeg bare sett den på meg selv. Å se den på andre gir den et helt nytt liv, så det er kjempegøy å faktisk se den på andre folks føtter.»