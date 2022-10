Denne nye versjonen av Air Max 90 defineres av retro 90-tallsvibber. En hyllest til silhuettens historie, som snakker for seg selv. Solbrune farger på klassisk, mykt skinn, og grove gjørmebeskyttere i semsket skinn gir skoen en nostalgisk, retro look og følelse. Sportsinspirerte detaljer på nettingen kombineres med reflekterende Swoosh-logoer for en moderne vri, men den føles mer ut som en retroversjon av en original AM90 som aldri ble lansert – før nå.