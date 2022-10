AIK ble grunnlagt i 1891, og har hatt en sterk stilling på toppen av svensk fotball i 130 år. Klubben har nå inngått et samarbeid med Nike for å minnes begivenheten med en spesiell utgave av Air Max 90. Et subtilt merke i reflekterende gullfarge hyller det historiske landemerket, med «1891» plassert på hælen, og ekstra, ujevne visuelle effekter på hvert pløsemerke. Som en hyllest til Stockholm, har innersålen en blå linje, som representerer byens langstrakte t-banesystem.