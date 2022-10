Siden debuten i 1987 har Air Max 1 blitt laget i en rekke materialer og fargetoner, men denne fargekombinasjonen skiller seg ut med sin uvanlige stil med to toner. Ved første øyekast er silhuetten enkel, med preget logo, premium detaljer, inkludert detaljer i medium khaki — men når man ser nøyere er det mer under overflaten. med hvert par følger det en klut du kan bruke til gni av det ytterste laget farge på skoen, og avdekke et fargerikt innerlag. En sydd, flerfarget Swoosh på skoens hæl henviser til skoens unike evne til forvandling.