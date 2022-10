kr 1 699,00

Air Max 1 «London» henter inspirasjon fra byens urbane landskap og det daglige kjøret. De forskjellige gråtonene og kombinasjonen av teksturerte materialer – som falmet skinn og loddent semsket skinn – er referanser til blandingen av betong- og steinstrukturene i Englands hovedstad. For å hedre Londons kjærlighet for OG-elementene til Air Max 1 beholder denne utgaven den originale nettingen i overdelen, kragen og pløsen. Prikken over i-en på designet er abstrakte tolkninger av to av byens mest ikoniske landemerker på hver side av skoens sidepaneler, mens Themsen er avbildet rundt en 3D-brodert logo på hælen.