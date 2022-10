kr 2 149,00

Air Jordan 5 forblir en klassiker for både OG-samlere og ferske samlere. Mens designet har nådd butikkhyllene i tilsynelatende endeløse kombinasjoner av materialer og farger, er noen varianter mer nyanserte enn andre. Det er tilfelle for denne lave utgaven, som bruker festlige fargetoner og veloverveide designdetaljer for å feire kinesisk nyttår på subtilt vis.