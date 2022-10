Air Jordan IV er et aktet ikon innen både basket og populærkulturell historie, med en rekke sagnomsuste fargekombinasjoner i sin 32 år lange historie. En av de mest bemerkelsesverdige, Black Cat, som stammer fra et av MJs kallenavn, er tilbake. Denne retroskoen er nesten lik originalen fra 2006, med svart på svart på svart på mesterlig vis. En monokrom silhuett av nubuck-skinn og matt grafitt kombineres med gjenkjennelige, originale detaljer som harde former som holder snøreområdet på plass og pustende netting på vampen. Med en grafitt-på-svart Jumpman på pløsen og en skinnende svart logo på hælen, er denne snikende versjonen spesielt laget for å fly over ringen, og under radaren.