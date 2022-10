Denne Air Jordan 4 kommer med farger som ble kjent med Air Max 95. Et gradientområde med gråtoner pryder skoens overdel, og baner vei for en matt svart yttersåle. Neon-detaljer i fargen Volt på pløse, lissehull, innleggssåle og såle kombineres med semskete overlag og flekkete snøring for å utvide temaet. Lysreflekterende Nike Air-merking på hælen understreker stilens OG-inspirasjon.