kr 2 049,00

Air Jordan 3 er fortsatt en favoritt over hele verden. Designet har vært på butikkhyllene i et forbløffende utvalg av materialer og farger, men noen av variantene er vanskeligere å spore opp enn andre. Det er tilfellet for de fleste spiller-eksklusive (PE) utgivelser som tildeles idrettsutøvere ved noen få sponsede universiteter. Denne utgivelsen er et nikk til en spesiell utgave laget for idrettsutøvere ved universitetet MJ gikk på, og er kledd i hvitt med detaljer i valor blue. Elefanttrykk og en sydd flik på innersålen hyller MJ for å ha banet vei for dagens unge talenter.