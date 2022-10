kr 2 549,00

Dette er det tredje retro-samarbeidet mellom Jordan Brand og James Whitners A Ma Maniére. Denne gangen presenterer vi en luksusinspirert versjon av Air Jordan 2. AJ2 ble opprinnelig designet med en fornemmelse av luksus – laget i Italia, med falskt øgleskinn, elegante linjer og ingen Swoosh. Det har nå gått mer enn 35 år siden AJ2 ble lansert, og vår kollektive oppfatning av luksus er utvidet. Inspirert av «Airness», en forpliktelse til storhet og fortreffelighet for å løfte samfunn over hele verden og snakke om viktigheten av samhold og menneskelighet, har A Ma Maniére skapt et nytt designspråk – nemlig å ikke vise tilbakeholdenhet når det kommer til utsmykning, samtidig som silhuettens elegante arv utvikles videre.

Overdelen i førsteklasses skinn og falskt øgleskinn er erstattet av en heldekkende semsket overdel i fargen Sail. A Ma Maniére har gitt AJ2 vintagevibber med en moderne, luksuriøs følelse. Hva med øgleskinnet på den opprinnelige skoen? Denne strukturen er nå overført til den svarte mellomsålen.

Den kraftige Burgundy-fargen fremhever denne modellen og representerer kongelighet – et naturlig valg for «His Airness» – som gir en dyp og prestisjefylt fargekontrast. Dette spesielle AJ2-samarbeidsprosjektet fullføres i dristig og adelig stil med «Maniére»-merket som dominerer på hælen.

SKU: DO7216-100