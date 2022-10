kr 2 049,00

AJ14 ble først brukt av MJ under hans siste mesterskap og får nå Hyper Royal-behandlingen 22 år etter MJs siste dag i Chicago-drakt. Silhuetten er inspirert av de raskeste bilene på jorden, og denne retroutgaven har ekte skinn i overdelen og en karbonfiberplate i en glanset mellomsåle for å maksimere prestasjonene på banen. Den originale AJ14-emballasjen setter prikken over i-en på dette stilige tilbakeblikket.