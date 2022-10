kr 1 799,00

Det er sjeldent at en sneaker oppfyller tretallsregelen, men i blant tenker tre hoder bedre enn ett. Jordan Brand, Travis Scott og Hiroshi Fujiwaras Fragment Design samlet mesterhjernene for å jobbe på den elskede Air Jordan 1 – en modell som både rapperen fra Houston og den japanske designeren har vært innom ved tidligere samarbeid med Jordan Brand.

Fargekombinasjonen deres for Air Jordan 1 Low har velkjente fargeblokker, men med spesielle preg som bare Scott og Fujiwara kunne funnet på. På toppen av en falmet mellomsåle dukker Military Blue opp på hælen, kragen og innersålen, og gir en ny stil til en klassisk modell. Lissene har en matchende Sail-farge. Og hvis du stusser ved den Sail-fargede Swooshen, så ja: den er faktisk baklengs. Dette er nå et velkjent trekk for Scotts Air Jordan 1-modeller.

Men hvis noen langs gatene får whiplash mens du har på deg denne skoen, vet de hvem som har skylden: Logoene til Cactus Jack and Fragment Design er henholdsvis preget på høyre og venstre hæl, og setter merket sitt på denne tidløse silhuetten.

SKU: DM7866-140