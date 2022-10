kr 2 049,00

Denne eksklusive AJ1-skoen ble opprinnelig lansert under pauseunderholdningen på den største scenen for amerikansk fotball, og den bruker en eklektisk blanding av farger, teksturer og grafikk for å oppdatere den klassiske silhuetten slik den colombianske artisten J. Balvin ser den for seg.



Grovskjærte overlag gjør designets typiske rene designlinjer uklare, mens et spektrum av neonfarger gir utseendet et aggressivt innslag av energi. Tilpassbar grafikk (inkludert Balvins signatursmiley) gir en unik vri på pløsen, med lignende grafikk på skoens innersåle og hæl. Ta den på og marsjer til rytmen av din egen tromme i dette etterlengtede og fargerike samleobjektet.