Det er kanskje kaldt ute, men Nike Air Force 1 – laget med minst 20 % resirkulerte materialer basert på vekt – gir deg en brennhet stil. Denne favoritten setter en vintertilpasset vri på det du kjenner best, med vatterte detaljer og et supermykt, fleeceaktig fôr som er laget for å holde deg varm.

SKU: DC8744-300