kr 1 399,00

Ingenting er som looken og følelsen av semsket skinn, og ingenting slår den makeløse AF1 Low. Så når disse to kombineres, får du en uslåelig sportswear-legende. Denne Wheat Mocha-utgaven av AF1 Low har en overdel med heldekkende semsket skinn kombinert med en gjennomsiktig mellomsåle for et rikt, teksturert uttrykk av denne klassiske silhuetten.