I februar vil noen av de største navnene og mest lysende stjernene innen basket samles i Chicago. På mange måter er byen den perfekte rammen for en samling av sportens elite. The Windy City er et basketsentrum på alle nivåer, med tre strake titler og eliteungdomsprogrammer som definitive bevis. Denne AF-1-skoen hyller Chicagos distinkte, mangfoldige kultur ved å sy sammen 10 forskjellige mønstre for å skape et unikt lappverk. Nøytral svart kombineres med en rekke jordfarger for å skape en kamuflasjeaktig stil som nekter å gli inn i mengden.