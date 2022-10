Vi vet at alle har behov for å vite at de har et lag. Selv om vi er alene, er vi likevel sammen – et fellesskap som jobber samlet mot en fremtid vi alle kan ha troen på. BeTrue 2020-kolleksjonen fanger denne visjonen, forankret med Nike-ikoner fra fortid og nåtid. Sammen skaper disse ikonene et bilde av et fellesskap som kjenner sin indre styrke, og som ved å stå samlet kan skape en fremtid der vi alle kan være tro mot oss selv.

Denne unike AF1-modellen har en overdel i tredobbelt hvitt skinn med en ruglete overflate, spesialtilpassede perforeringsdetaljer og et iriserende Swoosh-underlag med rosa finish. For å feire det tradisjonelle flaggsymbolet, og skape rom for alle mulige uttrykk for stolthet, har denne AF1-modellen et tifarget hælmerke som inkluderer stemmer fra hele spekteret.