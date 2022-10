kr 3 749,00

Nike Air Fear of God-basketskoene er laget sammen med motedesigneren Jerry Lorenzo fra Fear of God, og kombinerer utprøvde tekniske kvaliteter med sport- og gatestilen i luksus-streetwear. Air FOG1 er med i Lorenzos Air Fear of God-kolleksjon, og er klar for kamp med nettingoverdel, Zoom Air-demping og flere lisser for variasjon.