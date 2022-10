Frosker er amfibier. Det betyr at de kan fungere både på land og i vann, i motsetning til mennesker. Med mindre du er utstyrt med ACG AO-turskoen, som også er amfibisk.

Denne ultimate sommerturskoen er innovativt designet for å kunne bli helt nedsenket i vann, for så å gå over til tørt land helt uten at du kommer ut av rytmen din. AO inneholder også viktige elementer for en heldags-vandresko som en myk Zoom Air-enhet i hælen, et hurtigsnøringssystem dekket av en nettinglomme for å unngå vikling, og Trailframe for å beskytte føttene dine mot ujevnt underlag.

Men hvordan går de egentlig fra vann til tørt land uten tørking? De små hullene du kan se i mellomsålen driver faktisk overflødig vann ut med hvert steg. Vann inn, vann ut. Enkelt. Det er en del av All Conditions Gear-økosystemet. Og All Conditions betyr All Conditions.