Rask, røff og klar for steinete terreng: ACG Mountain Fly Low ankommer i en oppdatert silhuett med lav profil. Den klebrige yttersålen av gummi gir klatreinspirert grep. Store knotter strekker seg opp langs siden og tåen, og holder deg oppreist i regn og gjørme. Og fordi vi vet at du liker å dra på tur, har vi kombinert to fantastiske teknologier for varig komfort. Ultramykt Nike React-skum og en superlett forsterkning fra tåballen til hælen gir utrolig støtte og demping. La reisen begynne.

SKU: DO9334-300