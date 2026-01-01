Back to SearchNike Store Tlv Port (Partnered)Open • Closes at 9:00 PMNamal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, IL+972 03-529-5392Get DirectionsStore HoursMon - Thu: 10:00 AM - 9:30 PMFri: 9:30 AM - 9:00 PMSat: 10:00 AM - 10:00 PMSun: 10:00 AM - 9:30 PMNearby StoresStore DirectoryNSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILOpen • Closes at 8:00 PMNike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILOpen • Closes at 3:00 PMNike Store Azrieli (Partnered)Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, ILOpen • Closes at 3:00 PM