Back to SearchNike Store Azrieli (Partnered)Opening Soon • Opens at 9:30 AMDerech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL03-6953033Get DirectionsStore HoursMon - Thu: 9:30 AM - 10:00 PMFri: 9:30 AM - 3:00 PMSat: 10:00 AM - 11:00 PMSun: 9:30 AM - 10:00 PMServicesReturn InformationThis store does not accept returns for Nike.com or Nike App orders.Nearby StoresStore DirectoryNike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILOpening Soon • Opens at 9:30 AMNSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILOpen • Closes at 8:00 PMNike Store Tlv Port (Partnered)Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, ILOpening Soon • Opens at 10:00 AM