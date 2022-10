180,00 €

Célébrez l'histoire avec une nouvelle sneaker stylée. Cette version revisitée de la AJ11 rend hommage à deux des modèles les plus emblématiques portés par « His Airness » durant la saison mémorable de 1996 : le coloris « Concord », visible sur l'empeigne, que MJ a porté pendant la saison régulière, et le coloris « Bred », que l'on aperçoit sur la semelle extérieure, qui l'a accompagné tout au long des playoffs.

Bien que cette version hybride « Gym Red » affiche un look inédit, les détails de cette Low 11 sont tous identiques à ceux du modèle OG. La semelle extérieure en caoutchouc translucide, la semelle intermédiaire dotée d'une plaque en fibre de carbone sur toute sa longueur et la semelle de propreté moulée, offrant un confort optimal et une tenue ajustée, sont autant d'éléments performants qui ont permis à MJ et son équipe de décrocher 72 victoires et un quatrième titre de championnat. La AJ11 Low se distingue par une empeigne unique, entièrement en cuir, qui vient contraster avec les matières textiles de la AJ11 Mid.

Cette version basse de la AJ11 joue la carte rétro jusqu'au bout en ressortant pour la première fois l'emballage original de la chaussure sortie en 1996. La boîte Jordan noir et gris a vu le jour à la sortie de la AJ11 « Concord », qui avait alors rencontré un engouement spectaculaire que personne n'avait vu venir. À l'exception de Tinker et MJ, bien sûr.