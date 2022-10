Il y a plus de trente ans, la Air Jordan I a complètement révolutionné l'univers des chaussures. Première représentante d'une famille légendaire comptant de nombreux modèles, l'icône qui a donné naissance à la dynastie est maintenant proposée dans sa version la plus luxueuse. Sa silhouette parée de matières premium est enrichie de détails en métal plaqué or.