À sa sortie au milieu des années 1990, la Foamposite était considérée comme l'alliance idéale entre science et performance. L'empeigne, conçue pour offrir le profil le plus aérodynamique possible, était réalisée en versant le matériau synthétique sous forme liquide dans un moule. Le résultat ? Une vitesse inégalée sur le terrain pour les joueurs déjà légendaires de la NBA. Aujourd'hui, avec son nouveau coloris noir, blanc et or métallique, elle est tout aussi révolutionnaire que son aînée il y a 20 ans. Elle se fait remarquer et provoquera bien des envieux.