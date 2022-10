Im Laufe seiner Geschichte gab es den Air Jordan 3 in viele verschiedenen und beliebten Styles. Aber dieser Colorway ist durch und durch neapolitanisch. Ein elegantes Obermaterial aus weißem Leder kombiniert mit einem elefantenähnlichen Print in Dark Mocha, der sich in bester AJ3-Manier über den Zehenbereich und die Ferse schlängelt. Mit Akzenten in Kontrastfarben sorgen eine Mittelsohle in Atmosphere Pink und ein aufgestickter Jumpman auf der Zunge für ein helles und geschmackvolles Finish.

SKU: CK9246-102