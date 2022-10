Inspiriert von Alebrijes – legendäre Kreaturen, die den Fieberträumen mexikanischer Volkskünstler entsprungen sind – verbindet das Design Kunst mit Innovation. Dieser React Vision nimmt sich das berühmte Casa Gilardi in Mexiko-Stadt zum Vorbild und wurde mit reichhaltig texturierten Stoffen und leuchtenden Farben ausgestattet. Das nahtlose Obermaterial des Schuhs wird durch ein dezentes Muster ergänzt, das von Pfeilgiftfröschen inspiriert wurde, was deinem Look das gewisse Etwas verleiht. Näher am Boden sorgt der Nike React-Schaumstoff für unvergleichlichen Komfort bei jedem Schritt, während die besonders weiche Zunge ein traumhaftes Tragegefühl bietet.