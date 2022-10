109,99 €

In den vergangenen Jahren wurde der Dunk bereits mit zahlreichen Looks für jede denkbare Gelegenheit ausgestattet. Diese Version führt die Tradition mit auffälligen Details fort und ist eine Hommage an strapazierfähige Materialien und ihren Einfluss auf das innovative Vermächtnis von Nike. Die Grafiken erinnern an die Ursprünge der Marke als Blue Ribbon Sports und an industriell verwendete Reis- und Kaffeesäcke, die häufig recycelt und vielseitig wiederverwendet werden.

Auf der Zunge befindet sich ein Reißverschlussfach, das einer wiederverwendbaren Einkaufstasche nachempfunden ist, und das beigefügte Tag erinnert an eine Nährwertkennzeichnung. Der im Lieferumfang enthaltene Einkaufsbeutel mit der Aufschrift "Thank you for Caring!" spricht für sich.