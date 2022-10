259,99 €

Diese Neuerscheinung trägt die Handschrift des Off-White™-Labels von Virgil Abloh und stattet die innovativste Lauf-Silhouette von Nike mit einer einzigartigen Ästhetik aus. Bei der auf Erfahrungen mit unserem schnellsten Wettkampfschuh – dem Nike Air Zoom Alphafly NEXT% – basierenden Entwicklung des Tempo NEXT% haben uns einige der schnellsten Athleten der Welt unterstützt. Der Nike ZoomX-Schaumstoff im Fußbett sorgt bei jedem Schritt für eine optimale Energierückgabe, während das sichtbare Zoom Air-Element beim Laufen für ein federndes Tragegefühl sorgt.

Jetzt wurde das Design neu interpretiert und mit minimalistischen Elementen und Grafiken ausgestattet, die für einen handgefertigten Look sorgen. Inspiriert von Prototypen und Läufern aus der ganzen Welt, erinnert die Außensohle mit Gummi-Spikes an einen Wettkampftag auf der Bahn. Zur klassischen Off-White™-Ästhetik kommen auffällige Textfelder, die an der Innenseite des Schuhs Informationen zu den Produktionsspezifikationen bekanntgeben.