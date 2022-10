Skepta hat mit seinem einzigartigen Flow und seinem unausschöpflichen kreativen Repertoire einen bleibenden Eindruck in der Musikszene von London hinterlassen. Außerdem ließ er sein Gespür für Ästhetik in die Designs einiger Air Max-Modelle miteinfließen. Seine neueste Collaboration legt einen weiteren beliebten Style der goldenen Sneaker-Ära neu auf: Den Air Max Tailwind V.



Für dieses Modell diente Skepta die Natur als Inspirationsquelle. Basierend auf dem Konzept der "kreativen Wiedergeburt" – dargestellt durch den Schmetterling und seiner Metamorphose – setzt Skepta bei seinem Design auf einen Print aus kunstvoll dargestellten Schmetterlingsflügeln, die von einem netzartigen, schwarzen Strukturrahmen umgeben sind, der vom Air Max Tailwind V Plus inspiriert ist. Der Schuh greift die auffälligen Chrom-Akzente des Sk Shox auf, während der dezente Schimmer im Fersenbereich an Skeptas thermografisches Album-Cover von Ignorance Is Bliss aus dem Jahr 2019 erinnert.